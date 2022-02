Stand: 10.02.2022 12:32 Uhr Stralsund: Spielhalle überfallen - Angestellter mit Messer bedroht

In Stralsund hat ein Unbekannter am Mittwochnachmittag eine Spielhalle überfallen und einen Angestellten mit einem Messer bedroht. Aus Angst übergab dieser laut Polizeiangaben mehrere hundert Euro an den Täter. Dieser konnte unerkannt entkommen, wird als 1,75 Meter groß beschrieben, etwa 30-40 Jahre alt, mit braunen Augen. Bekleidet war er mit einem schwarzen Anorak, einer grauen Jogginghose und weißen Turnschuhen. Hinweise bitte an die Polizei. | 10.02.2022 12:32

