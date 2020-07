Stand: 27.07.2020 11:13 Uhr - NDR 1 Radio MV

Stralsund: Skelette bei Grabungen gefunden

Bei Grabungen am Stralsunder Meeresmuseum haben Archäologen einen überraschenden Fund gemacht. Im Garten des ehemaligen Katharinenklosters stießen sie auf rund 30 Skelette von bestatteten Menschen. Nach Einschätzung des Grabungsleiters handelt es sich bei den Toten um Opfer einer Explosion im 18. Jahrhundert. Bei vielen von ihnen fehlten Körperteile wie Arme oder Beine, auch waren sie oft zu zweit oder zu dritt in die Särge gelegt worden.

30 Skelette in Stralsund gefunden Nordmagazin - 27.07.2020 19:30 Uhr In der Nähe des Meeresmuseums in Stralsund sind bei einer Grabung 30 menschliche Skelette gefunden worden. Experten zufolge stammen sie aus dem 18. Jahrhundert.







4,6 bei 5 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Skelettfunde in Stralsund und das Unglück von 1770 NDR 1 Radio MV - 27.07.2020 19:25 Uhr Autor/in: Frank Breuner Einen grausiger Fund, eine vergessene Katastrophe und eine faustdicke Überraschung haben Archäologen in Stralsund an den Tag gebracht: Sie stießen auf die Skelette von rund 30 bestatteten Menschen.







4,8 bei 5 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Stadtarchiv: Menschen sind bei Explosion gestorben

Den Aufzeichnungen des Stadtarchivs zufolge waren am 12. Dezember 1770 am damals etwa zweihundert Meter entfernten Pulverturm Dutzende Zentner Schwarzpulver in die Luft gegangen. Auslöser dafür soll offenbar die Unachtsamkeit schwedischer Besatzungssoldaten gewesen sein.

Fachleute finden auch alten Siegelstempel

Bei den Ausgrabungen ist auch ein aufwendig gearbeiteter, teilweise vergoldeter Siegelstempel eines Dominikanermönches aus dem späten 13. oder frühen 14. Jahrhunderts gefunden worden. Grund für die fast abgeschlossenen archäologischen Grabungen ist die geplante Erweiterung des Meeresmuseums im Kloster in den kommenden zwei Jahren.

Hinweis der Redaktion: In einer früheren Version dieses Artikels hieß es, die Archäologen hätten rund einhundert Skelette gefunden. Richtig ist, dass bei der Explosion am Pulverturm um 1770 rund einhundert Menschen ums Leben gekommen waren. Bei den aktuellen Grabungen waren jedoch lediglich 30 Skelette entdeckt worden. Wir bedauern den Fehler.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 27.07.2020 | 11:00 Uhr