Stand: 17.08.2022 06:11 Uhr Stralsund: Skateboardfahrer stößt mit Hund zusammen

In Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen) ist ein Skateboardfahrer am Dienstagabend mit einem Hund zusammengestoßen. Beide wurden dabei verletzt. Nach Polizeiangaben hatte der 48-jährige Skateboardfahrer auf einem Geh- und Fahrradweg den an der Leine geführten Hund überholt. Der Hunde hat sich dabei vermutlich erschreckt und es kam zu einem Zusammenstoß. Die Ermittlungen dauern noch an. | 17.08.2022 06:11

