Stand: 31.08.2021 13:32 Uhr Stralsund: Serie der Wohnmobil-Diebstähle geht weiter

Die Serie der Wohnmobil-Diebstähle in Vorpommern geht weiter. Laut Polizei wurde in Stralsund erneut ein Campingfahrzeug entwendet, das auf einer Straße geparkt war. In der gleichen Zeit, zwischen Montagnachmittag und Dienstagfrüh, wurde zudem ein Firmentransporter mit diversem Werkzeug gestohlen. Der Schaden in diesen beiden Fällen wurde auf insgesamt 70.000 Euro geschätzt. In Vorpommern werden seit Monaten Wohnmobile gestohlen, so dass die Polizei die Ermittlungen bereits gebündelt hat. Bisher konnte aber keines der gestohlenen Fahrzeuge gefunden werden. | 31.08.2021 18:31

