Stand: 27.11.2023 11:14 Uhr Stralsund: Rund 545.000 Euro für Sanierung an Johanniskloster

In Stralsund sollen umgehend Arbeiten an der Kirchenschiffwand im Johanniskloster begonnen werden. Das hat das Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung in Mecklenburg-Vorpommern heute mitgeteilt. Demnach müssen die südliche und die westliche Kirchenschiffwand der Chorruine in dem Kloster auf der Altstadtinsel saniert werden. Für Kosten von rund 545.000 Euro wolle man tiefgründige Mauerwerksrisse beseitigen, die Wände dauerhaft abstützen und die Mauerkrone instand setzen. Die Maßnahmen sollen bis Mitte 2024 beendet sein.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 27.11.2023 | 12:30 Uhr