Stralsund: Radsportevent "Dein Ride" beginnt

In Stralsund startet heute das Radsportevent "Dein Ride". Hobbysportler fahren mit ehemaligen Profis die Strecke der Deutschland Tour 2021 ab. Sie musste wegen der Corona-Maßnahmen auf das kommende Jahr verschoben werden. Mit "Dein Ride" können Radbegeisterte ein Jahr vor den Profis den Kurs der Deutschland Tour erleben. Auf der ersten Etappe von Stralsund nach Schwerin werden etwa 80 Hobbysportler unterwegs sein. Insgesamt gibt es vier Etappen. 400 Sportler haben sich für "Dein Ride" angemeldet. Am Sonntag endet die Tour in Nürnberg. | 20.08.2020 6:50