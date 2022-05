Stand: 31.05.2022 05:54 Uhr Stralsund: Radfahrerin bei Unfall mit Auto schwer verletzt

Eine Radfahrerin ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto am Montag in Stralsund schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 15.15 Uhr in der Richtenberger Chaussee. Ein 86-jähriger Autofahrer wollte eine Grundstücksauffahrt verlassen und übersah dabei die auf dem Geh- und Radweg fahrende 39-Jährige. Die Radfahrerin wurde überrollt und wenige Meter mitgeschleift. Den Angaben zufolge kam sie schwer verletzt ins Krankenhaus nach Greifswald. | 31.05.2022 05:53