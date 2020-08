Stand: 04.08.2020 14:24 Uhr - NDR 1 Radio MV

Stralsund: Radfahrerin auf Schulweg schwer verletzt

In Stralsund ist am Dienstagmorgen eine junge Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben war die 14-Jährige mit ihrem Fahrrad auf dem Geh- und Radweg unterwegs, als sie auf Höhe einer Überquerungshilfe für Fußgänger auf die Straße abbiegen wollte. Dabei übersah sie offenbar ein fahrendes Auto. Auch in Parchim stieß am Dienstagmittag eine 11-jährige Radfahrerin mit einem Auto zusammen. Dabei verletzte sich das Mädchen leicht. | 04.08.2020 14:24