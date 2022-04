Stand: 27.04.2022 06:53 Uhr Stralsund: Prozessbeginn um Vergewaltigung von 18-Jähriger

Am Landgericht Stralsund beginnt heute der Prozess um die Vergewaltigung einer jungen Frau in Wolgast. Der mutmaßliche Täter soll die Frau in der Nähe eines Supermarktes in Wolgast angesprochen und sie dann in ein Gebüsch gezerrt und vergewaltigt haben. Der 34-jährige Beschuldigte war drei Tage nach der Tat in Wolgast verhaftet worden. Der Tatverdächtige hat die Vorwürfe bisher bestritten. Mit einem Urteil wird am Donnerstag gerechnet. | 27.04.2022 06:52 Uhr