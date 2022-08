Stand: 22.08.2022 06:40 Uhr Stralsund: Prozess gegen mutmaßlichen Tierquäler beginnt

In Stralsund beginnt am Vormittag der Prozess gegen einen mutmaßlichen Tierquäler. Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft hat der Beschuldigte Mitte Mai einen Mischlingsrüden in einen Teich bei Niepars (Landkreis Vorpommern-Rügen) geworfen. Das Tier trug zu diesem Zeitpunkt ein Stachelhalsband und am Ende der Leine war ein schwerer Stein befestigt. Spaziergänger hatten den toten Hund ohne Hundemarke später im Teich treibend entdeckt. Der 49-jährige Angeklagte bestreitet nach Angaben des Amtsgerichts Stralsund, dass er der Halter des Hundes gewesen sei. Seinen Aussagen zufolge will er den Hund nach Brandenburg verkauft haben, konnte das laut Gericht aber nicht mit Unterlagen belegen. Bei einer Verurteilung drohen dem Mann wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz eine Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren. | 22.08.2022 06:41

