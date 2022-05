Stand: 22.05.2022 16:14 Uhr Stralsund: Pröpstin Helga Ruch in den Ruhestand verabschiedet

Die evangelische Pröpstin Helga Ruch ist am Sonntag in der Stralsunder Marienkirche aus ihrem Dienst als Pröpstin im pommerschen Kirchenkreis durch Bischof Tilman Jeremias verabschiedet worden. Der 1975 geborene Tobias Sarx übernimmt am 1. Juni ihr Amt. Ruch geht dann in den Ruhestand. Die Propstei Stralsund mit ihren rund 24.000 Kirchenmitgliedern liegt im nördlichen Teil des Kirchenkreises Pommern. Zur Propstei gehören 54 Kirchengemeinden. | 22.05.2022 16:13

