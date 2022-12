Stralsund: Polizisten retten Baby vor dem Ersticken Stand: 31.12.2022 10:22 Uhr Die Polizisten waren zufällig vor Ort - zum Glück. Denn bei dem Vorfall ging es um jede Sekunde, so einer der Beamten später. Zwischenzeitig atmete das Baby nicht mehr, es drohte zu ersticken.

Anscheinend hatte sich das mehrere Monate alte Baby während der Autofahrt verschluckt. Die 29-Jährige Mutter bemerkte dies und fuhr auf der B96 bei Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen) sofort rechts ran, um den Notruf zu alarmieren. Die Polizei aus Grimmen, die ebenfalls auf der Strecke unterwegs war, bemerkte den Wagen am Straßenrand und hielt an.

"Heimlich-Griff" rettete dem Baby das Leben

Zu diesem Zeitpunkt konnten die Beamten bei dem Baby schon keinen Atem mehr feststellen. Umgehend wandten sie den sogenannten "Heimlich-Griff" an. Dabei wird von hinten ruckartig die umklammerte Faust in die Magengrube gepresst. Weil es sich um ein so kleines Wesen handelte, waren die Beamten aber entsprechend vorsichtig.

Alle sind wohlauf

Darufhin flog ein Stück Paprika aus dem Mund des kleinen Jungen und er bekam wieder Luft. Der Notarzt wurde trotzdem hinzugezogen, um Mutter und Kind zu versorgen. Mittlerweile sind beide wieder wohlauf. Nur der Schock dürfte allen Beteiligten noch in den Knochen sitzen.

