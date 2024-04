Stralsund: Polizei stellt auf Party Blue Punisher-Pillen sicher Stand: 14.04.2024 10:51 Uhr Die Polizei hat in Stralsund eine Party beendet und in der Nacht zum Sonntag die Personalien von rund 130 Gästen aufgenommen. Im Umfeld einer Skaterhalle wurden Drogen sichergestellt.

Bei dem Begriff "Blue Punisher" klingeln bei vielen wahrscheinlich immer noch die Alarmglocken. Denn vor gut einem Jahr ist ein Mädchen aus Altentreptow an der gefährlichen Droge gestorben. In Stralsund hat die Polizei in der Nacht eine Party gestoppt, auf der "Blue Punisher" erneut gefunden wurde. Weitere Informationen folgen.

Weitere Informationen Nach Drogentod einer 13-Jährigen: Todesursache steht fest In Altentreptow ist ein 13-jähriges Mädchen an den Folgen der Ecstasypille "Blue Punisher" gestorben. Das hat die Obduktion der Leiche ergeben. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 14.04.2024 | 09:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Rügen