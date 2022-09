Stand: 02.09.2022 05:28 Uhr Stralsund: Pedale verwechselt - ins Schaufenster gefahren

Beim Einparken ist eine Autofahrerin in Stralsund am späten Donnerstagabend in ein Schaufenster gefahren. Eigenen Angaben zufolge verwechselte die Frau Brems- und Gaspedal. Durch die Wucht der Kollision wurde das Schaufenster eines Nagelstudios aus der Verankerung gerissen und in die Geschäftsräume gestoßen. Die Polizei schätzt den Schaden auf insgesamt etwa 15.000 Euro. | 02.09.2022 05:26