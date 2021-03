Stand: 15.03.2021 08:22 Uhr Stralsund: Ozeaneum öffnet wieder

Das Ozeaneum in Stralsund öffnet wieder: Nach der Corona-bedingten Schließung empfängt das Museum von Montag an wieder Gäste. Bis zu 550 Besucher dürfen maximal pro Tag ins Ozeaneum. Der Eintritt kann für eine bestimmte Besuchszeit bis zu drei Tage im Voraus im Internet gebucht werden. Am Einlass müssen sich Gäste über eine Online-Anwendung registrieren. | 15.03.2021 08:21