Stand: 05.01.2021 05:57 Uhr Stralsund: Niederdeutsch-Autor Peplow gestorben

Der ehemalige Bühnenleiter der Plattdütsch Späldäl to Stralsund, Karl Peplow, ist im Alter von 74 Jahren gestorben. Das teilte seine Familie am Montag mit. Peplow war zudem über Jahrzehnte Vorsitzender des Niederdeutschen Bühnenbundes Mecklenburg-Vorpommern. Sein Wirken habe tiefe Spuren in der plattdeutschen Landschaft Mecklenburg-Vorpommerns hinterlassen und dafür gesorgt, würdigte der Niederdeutsche Bühnenbund den Verstorbenen. | 05.01.2021 05:56