Stand: 22.10.2020 13:14 Uhr Stralsund: Neues Zentrum für psychosoziale Medizin entsteht

Das Helios-Klinikum in Stralsund errichtet ein Zentrum für psychosoziale Medizin. Auf dem Gelände des Krankenhauses West wurden nun erste Fördermittel überreicht. Dort soll in einem leerstehenden Gebäude nach einer Grundsanierung eine gerontologische Psychiatriestation mit 16 Betten sowie eine Tagesklinik mit 12 Plätzen entstehen. Der Standort könne den medizinischen Versorgungsauftrag der Region mit solch einer modernen Einrichtung noch besser gerecht werden, so Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU). Für das Vorhaben sind 13 Millionen Euro veranschlagt, fast 90 Prozent davon sind Landesgelder. | 22.10.2020 13:13