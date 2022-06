Stand: 11.06.2022 18:44 Uhr Stralsund: Neuer Propst Tobias Sarx ins Amt eingeführt

Tobias Sarx ist in der Stralsunder Marienkirche von Bischof Tilman Jeremias in sein Amt als Propst der Propstei Stralsund eingeführt worden. Seine Amtszeit beträgt zehn Jahre. Der 47-Jährige ist Nachfolger von Pröpstin Helga Ruch, die Ende Mai in den Ruhestand gegangen ist. Sarx arbeitete zuletzt als Studienleiter am Prediger- und Studienseminar der Nordkirche in Ratzeburg. Zuvor war er als Gemeindepastor in Marlow und Blankenhagen tätig. Zur Propstei Stralsund gehören 54 evangelische Kirchengemeinden. | 11.06.2022 18:43

