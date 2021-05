Stand: 22.05.2021 17:01 Uhr Stralsund: Nägel auf Spielplatz vergraben - Zeugen gesucht

Die Polizei warnt vor dem Buddeln im Sand auf dem Spielplatz in der Straße "Am Stausee" in Stralsund-Andershof. Die Beamten stellten dort fest, dass jemand offenbar mit Absicht mehrere Nägel im Sand vergraben hat. Sie seien eine erhebliche Gefahr für spielende Kinder, hieß es. Der Spielplatz wurde gesperrt und die Feuerwehr musste den Sand reinigen. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich trotzdem noch Nägel im Sand befinden, bleibt der Spielplatz bis auf Weiteres gesperrt. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, sich zu melden. | 22.05.2021 17:00