Stand: 03.11.2022 15:21 Uhr Stralsund: Nachwuchsforscherin ausgezeichnet

In Stralsund hat die Forschungsstiftung Ostsee des Deutschen Meeresmuseums ihren Förderpreis an die Biologin Vivian Fischbach vergeben. Sie hat in ihrer Masterarbeit an der Uni Rostock Heringslarven im Greifswalder Bodden und um Rügen untersucht. Der Hering ist in der Ostsee von regionaler Bedeutung. Seit Jahren schrumpft die Fangquote, weil es immer weniger Nachwuchs gibt. Vivien Fischbach hat nun herausgefunden, wie man die Vitalität der Larven besser beurteilen kann. Der mit 1.000 Euro dotierte Preis wird jährlich an Nachwuchsforscherinnen und -forscher für herausragende Arbeiten vergeben.