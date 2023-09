Stand: 02.09.2023 13:57 Uhr Stralsund: Mutmaßlich schwere Brandstiftung an Mehrfamilienhaus

Die Feuerwehr hat am Samstagmorgen einen größeren Brand in einem Stralsunder Mehrfamilienhaus mit zehn Mietwohnungen verhindert. Nach Angaben der Polizei ist das Feuer an einem Stromverteilerkasten im Keller des Gebäudes ausgebrochen. Es sei durch die Einsatzkräfte jedoch schnell gelöscht worden, wodurch kein großer Sachschaden entstand und auch niemand verletzt wurde. Allerdings hat der Kriminaldauerdienst in Stralsund Ermittlungen zu dem Vorfall eingeleitet, da zum gegenwärtigen Zeitpunkt von einer schweren Brandstiftung ausgegangen werde.

