Stand: 04.02.2021 14:45 Uhr Stralsund: Museum startet Provenienzforschung

Das Stralsund-Museum will mit einem Forschungsprojekt die Herkunft von Museumsobjekten klären. Knapp 150 Kunstgüter könnten NS-Raubkunst sein. Bei einem so genannten Erstcheck von zwölf Museen des Landes hatte der Museumsverband Mecklenburg-Vorpommern im Stralsund-Museum die schwerwiegendsten Verdachtsfälle ermittelt. In der Zeit zwischen 1933 und 1945 sind Bücher, Kunstwerke und wertvolle Gegenstände in den Museumsbestand aufgenommen worden, die aus Zwangsversteigerungen und konfisziertem jüdischem Besitz stammen könnten. Die Verdachtsfälle sollen in einem zweijährigen Forschungsprojekt geklärt werden. | 04.02.2021 14:45