Stand: 05.11.2022 06:26 Uhr Stralsund Museum: Ehemaliger Direktor Grüger gestorben

Der ehemalige Direktor des Stralsund Museums Andreas Grüger ist tot. Nach Angaben der Familie ist er Ende Oktober im Alter von 67 Jahren nach schwerer Krankheit gestorben. Fast 30 Jahre lang war Grüger das Gesicht des Kulturhistorischen Museums, des späteren Stralsund Museums. Während seiner Leitung als Museumsdirektor wurde der Aufbau des Marinemuseums und die Sanierung des Museumshauses in der Mönchstraße realisiert. Das der Hiddenseer-Goldschmuck seit 2015 in einer zentralen Ausstellung zu sehen ist, gehört ebenfalls zu Grügers Verdiensten. 2018 hatte er sich in den Ruhestand verabschiedet.

