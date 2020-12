Stand: 04.12.2020 11:14 Uhr Stralsund: Möwenfütterverbot mit bis zu 5.000 Euro Geldbuße

Von Januar an gilt in Stralsund an bestimmten Stellen ein Möwenfütterungsverbot. Das hat die Bürgerschaft am Donnerstagabend beschlossen. Das Füttern von Möwen ist künftig unter anderem an der Sundpromenade, im Hafen sowie am Franken- und Knieperteich untersagt. Der entsprechenden Satzung zufolge ist das Füttern dann eine Ordnungswidrigkeit, die mit einer Geldbuße von bis zu 5.000 Euro belegt werden kann. | 04.12.2020 11:11