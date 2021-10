Stand: 08.10.2021 04:58 Uhr Stralsund: Mieter soll Feuer gelegt haben

Nach einem Wohnungsbrand in einem Stralsunder Mehrfamilienhaus ermittelt die Polizei gegen den Mieter wegen des Verdachts auf schwere Brandstiftung. Nach ersten Erkenntnissen habe der 43-Jährige das Feuer am Donnerstagabend auf seinem Balkon gelegt - von da aus hätten sich dann die Flammen den Weg in die Wohnung gebahnt, teilte die Polizei mit. Ein Bewohner erlitt eine leichte Rauchvergiftung. Den Schaden schätzen die Beamten auf etwa 30.000 Euro. | 08.10.2021 04:58