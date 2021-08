Stand: 30.08.2021 14:13 Uhr Stralsund: Mehrere Stadtteile stundenlang ohne Trinkwasserversorgung

In Stralsund waren am Montagmorgen mehrere Stadtteile ohne Trinkwasserversorgung. Seit dem Vormittag fließt das Wasser wieder überall in Stralsund, hieß es von der regionalen Wasser- und Abwassergesellschaft Stralsund. Demnach habe ein Bagger bei Tiefbauarbeiten die Hauptwasserversorgungsleitung stark beschädigt. Mehrere Stadtteile - darunter Grünhufe, Knieper West und Viermorgen - waren daraufhin ohne Wasser. Auch der Schulbetrieb der Schill-Schule war betroffen. Wie der Direktor der Schule mitteilte, musste der Unterricht zwischenzeitlich unterbrochen werden. | 30.08.2021 14:12

