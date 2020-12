Stand: 18.12.2020 07:00 Uhr Stralsund: Meeresmuseum mit fünf Millionen Verlust

Das Deutsche Meeresmuseum in Stralsund schließt das Jahr mit einem Verlust von fünf Millionen Euro ab. Grund sind die Corona-bedingt fehlenden Gäste. Das Deutsche Meeresmuseum finanziert sich zu 80 Prozent über Eintrittsgelder. Wegen der Schließungen im Frühjahr und im November haben dieses Jahr nur 390.000 Besucher die vier Museumsstandorte in Stralsund, auf dem Dänholm und auf dem Darß besucht. Im Jahr 2019 waren es mehr als doppelt so viele. | 18.12.2020 07:00