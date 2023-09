Stand: 07.09.2023 14:52 Uhr Stralsund: Meeresmuseum ist Top-Ausbildungsbetrieb

Das Deutsche Meeresemuseum in Stralsund ist zum dritten Mal in Folge als Top Ausbildungsbetrieb ausgezeichnet worden. Den Preis verleiht die IHK Rostock. Damit würden die Qualitätsansprüche, die die Museumsmitarbeiter an die Ausbildung haben, gewürdigt, sagte Sandra Stahnke, die für die Ausbildung der Kaufleute für Tourismus und Freizeit verantwortlich ist. Das Deutsche Meeresmuseum bildet außerdem Kaufleute für Büromanagement aus.

