Stralsund: Maskierter sticht Mann an der Wohnungtür nieder Stand: 07.04.2022 12:38 Uhr Ein Maskierter hat in Stralsund einen Mann an dessen Wohnungstür niedergestochen. Das Opfer überlebte schwerverletzt.

In einem Mehrfamilienhaus in Stralsund ist ein Mieter von einem Unbekannten niedergestochen und lebensgefährlich verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin sagte, wurde der 58-Jährige am Mittwochabend mit mehreren Stichwunden von Nachbarn gefunden. Er kam in eine Klinik und soll nach einer Notoperation außer Lebensgefahr sein.

Täter flieht durch den Keller

Die Polizei fahndet nach einem Verdächtigen, der sein Gesicht laut Zeugenaussagen mit einer Art Karnevalsmaske verhüllt hatte. Nach ersten Ermittlungen hatte der Täter an die Tür des Opfers im Stadtteil Vogelsang geklopft. Als der 58-Jähriger öffnete, soll er sofort zugestochen haben. Danach sei er durch den Keller geflohen, hieß es. Die Polizei setzte mehrere Funkstreifenwagen, einen Hubschrauber, Fährtenhunde und Wärmebildkameras ein. Die Fahndung blieb erfolglos. Der Täter sei relativ jung und war offenbar dunkel gekleidet, hieß es.

Nachbarn hören Hilfeschrei

Nachbarn hatten die Hilfeschreie des Opfers gehört. Als die Polizei und die Rettungskräfte eintrafen, leisteten sie Erste Hilfe. Das Opfer wies laut Polizei mehrere Stichverletzungen auf. Der Mann wurde im Krankenhaus notoperiert. Sein Zustand war zunächst kritisch. Die Hintergründe der Tat sind unklar. Das Opfer des Messerangriffs konnte bislang noch nicht vernommen werden.



Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 07.04.2022 | 13:00 Uhr