Stralsund: Maskenverweigerer bedrohte Zugbegleiter

Weil sich ein Mann weigerte, in der Regionalbahn von Stralsund nach Saßnitz (Landkreis Vorpommern-Rügen) eine Maske zu tragen, musste am Sonnabend sogar die Bundespolizei gerufen werden. Der 38-jährige Mann war bereits bei der Fahrscheinkontrolle an die Maskenpflicht erinnert worden, daraufhin bedrohte er den Zugbegleiter. Am Bahnhof Rügendamm stiegen dann Bundespolizisten ein, auch ihnen gegenüber verhielt er sich aggressiv. Als er aufgefordert wurde, den Zug zu verlassen, reagierte er mit einem Faustschlag und sprang dann sogar ins Gleisbett. Gegen den Mann wurden mehrere Anzeigen gestellt. | 07.09.2020 12:54