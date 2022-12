Stand: 13.12.2022 05:12 Uhr Stralsund: Linienbusse vorübergehend Rufbusse

Wer in dieser Woche in Stralsund mit den Buslinien 8 oder 9 im Stadtverkehr fahren will, muss mindestens eine Stunde vorher bei der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen anrufen und die Fahrt anmelden. Bis einschließlich Freitag sind die beiden Linien als Rufbusse unterwegs. Grund dafür sei der hohe Krankheitsstand unter den Busfahrern, so der VVR.

