Stralsund: Lastwagen schiebt Klima-Aktivisten vor sich her Stand: 12.07.2023 16:38 Uhr Aktivisten der Gruppe "Letzte Generation" haben in Stralsund eine Straße blockiert, um für besseren Klimaschutz zu demonstrieren. Als ein Lkw-Fahrer und ein Passant eingriffen, eskalierte die Situation.

Eine Szene bei einer Kundgebung von Klimaaktivisten in Stralsund in Mecklenburg-Vorpommern sorgt für Aufsehen: Auf mehreren Videos in sozialen Medien ist zu sehen, wie ein Lkw-Fahrer mit seinem Lastwagen einen jungen Mann vor sich her schiebt. Auch ein NDR Reporter und ein Kamerateam des NDR haben den Moment dokumentiert. Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie mehrere Klimaaktivisten an einer Ampel am Heinrich-Heine-Ring in Stralsund auf der Fahrbahn stehen und den Verkehr stoppen. Die jungen Leute tragen orangefarbene Warnwesten und halten Transparente in den Händen.

Fahrer erhebt die Faust gegen Aktivistin

Laut hupend rollt ein weißer Lastwagen heran und kommt kurz vor den Aktivisten zum Stehen. Während sich die drei jungen Leute auf die Straße hocken, steigt der Lastwagenfahrer aus und versucht, zwei Personen von der Straße zu ziehen. Dabei ist zu hören, wie er "Weg hier" und "Verpisst Euch hier" sagt. Eine Demonstrantin stößt der Fahrer um, ballt seine rechte Faust und holt mit dem Arm aus, als wolle er auf die Person einschlagen. Diese Szene dauert gut 20 Sekunden.

Demonstranten hockten direkt vor dem Lastwagen

Währen der Fahrer wieder ins Führerhaus steigt, setzen sich die Demonstranten wieder auf die Straße. Es ist zu erkennen, dass zwei Personen direkt auf Höhe der Frontscheinwerfer des weißen Lastwagens sitzen. Dann rollt der Wagen an. Während sich eine der Klimaaktivisten zur Fahrbahnmitte zur Seite wirft, schiebt der Lastwagen einen jungen Mann etwa ein, zwei Meter vor sich her. Danach stoppt der Fahrer wieder, steigt erneut aus. Er zieht wiederum den Demonstranten von der Straße, steigt wieder ein und lenkt schließlich den Lastwagen um den jungen Mann herum. Der Aktivist wirkt augenscheinlich unverletzt. Nach Angaben der Polizei wird nach dem Lkw-Fahrer inzwischen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung gesucht. Zum Zeitpunkt des Zwischenfalls war die Polizei noch nicht vor Ort.

Sechs Anhänger der "Letzten Generation" bei Protestaktion

Für eineinhalb Stunden hatten sechs Aktivistinnen und Aktivisten der Gruppe "Letzte Generation" den Verkehr auf dem Heinrich-Heine-Ring gestört. An einer Ampel setzten sie sich am Mittwoch mit Transparenten auf die Straße, um für eine bessere Klimaschutzpolitik zu demonstrieren. Zwei von ihnen klebten sich auf dem Asphalt fest. Die Polizei befreite sie am Nachmittag mit Sonnenblumenöl und beendete die Aktion. Gegen die sechs Aktivisten wird jetzt wegen des Anfangsverdachts der Nötigung und des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz ermittelt, wie die Polizei mitteilte.

