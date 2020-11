Stand: 24.11.2020 16:27 Uhr Stralsund: Kohlendioxid-Messgeräte in Klassenzimmern

In Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen) erhalten alle Klassen- und Lehrerzimmer in den Schulen der Stadt bis zum Jahresende digitale CO²-Messgeräte. Sie zeigen die Belastung mit Kohlendioxid in den Räumen an. Für die Stralsunder Schulamtsleiterin Gelinek ist es die effektivste Methode, um auch einer möglichen Ansteckung mit Corona entgegenzuwirken. Die kleinen Messgeräte zeigen per digitaler Anzeige, Ampelfarben und Warnsignal an, wann die Luft verbraucht ist und das Fenster wie lange geöffnet werden muss. | 24.11.2020 16:27