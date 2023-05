Stand: 14.05.2023 15:21 Uhr Stralsund: Kleinkind erleidet schwere Verbrennungen bei Brand

Ein acht Monate altes Mädchen ist bei einem Brand in Stralsund schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich das Feuer am Vormittag in einem Mehrfamilienhaus. Den Angaben zufolge brach der Brand in einer Wohnung im dritten Stock des Hauses aus. Fünf Personen befanden sich in der Wohnung - darunter das Kleinkind. Es erlitt schwere Verbrennungen und kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik. Seine beiden älteren Geschwister sowie der Vater und ein Bekannter kamen zur Untersuchung ins Krankenhaus. Drei Personen, die zur Hilfe eilten, erlitten leichte Rauchvergiftungen. Der Schaden wird auf 50.000 Euro geschätzt - die Brandursache ist noch unklar.

