Stand: 29.03.2023 06:01 Uhr Stralsund: Kinderwagen in Mehrfamilienhaus angezündet

In der Nacht zu Mittwoch ist Polizeiangaben zufolge ein Kinderwagen im Keller eines Stralsunder Mehrfamilienhauses angezündet worden. Die Rettungsleitstelle Vorpommern-Rügen sei von einer Anwohnerin über den Verdacht eines Brandes in dem Haus informiert worden. Schon vor dem Eintreffen der Berufsfeuerwehr und der Polizei Stralsund sei der Brand durch einen 35-jährigen Anwohner, den Angaben nach ein Mitglied der Freiwilligen Freiwilligen Feuerwehr, gelöscht worden. Man habe den Mann danach wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. Laut Polizei gibt es derzeit keine Verdächtigen. Es werde wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung ermittelt.

