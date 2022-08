Stand: 23.08.2022 08:24 Uhr Stralsund: Kinderwagen angezündet - Polizei sucht Zeugen

In Stralsund sucht die Polizei Zeugen einer Brandstiftung in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Grünhufe. Laut den Beamten haben Unbekannte am Montagabend gegen 23 Uhr einen leeren Kinderwagen und andere Gegenstände im Kellerbereich angezündet. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Verletzt wurde niemand, auch musste das Haus nicht geräumt werden. Es entstand jedoch ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. | 23.08.2022 08:23

