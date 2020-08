Stand: 06.08.2020 05:53 Uhr - NDR 1 Radio MV

Stralsund: Kinderwagen angezündet - Feuer in Mietshaus

Die Polizei in Stralsund ermittelt nach einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus mit 16 Mietparteien wegen Brandstiftung. Nach ersten Erkenntnissen war am Mittwochnachmittag ein im Hausflur abgestellter Kinderwagen in Brand gesetzt worden. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Eine am Haus vorbeigehende Frau alarmierte die Feuerwehr, die den Brand rechtzeitig löschen konnte. 13 Menschen mussten kurzzeitig ihre Wohnungen verlassen. Verletzt wurde niemand. | 06.08.2020 05:51