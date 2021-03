Stand: 11.03.2021 08:44 Uhr Stralsund: Kegelrobbenpopulation wächst stetig

Forscher des Deutschen Meeresmuseums zählen immer mehr Kegelrobben an der Küste Mecklenburg-Vorpommerns. Das bestätigen auch Erfassungen per Flugzeug. Zum Wochenbeginn waren es rund 50 Kegelrobben im Greifswalder Bodden, am Mittwoch wurden in der Wismarer Bucht zehn Kegelrobben entdeckt. Rund 70 Kegelrobben leben inzwischen ständig an Mecklenburg-Vorpommerns Küste - vor allem im Greifswalder Bodden. | 11.03.2021 08:43