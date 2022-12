Stand: 18.12.2022 06:40 Uhr Stralsund: Jugendliche verwüsten Wohnungen

Sechs Jugendliche sind in Stralsund in mehrere unbewohnte Wohnungen eingedrungen und haben Verwüstungen hinterlassen. Es wurden sämtliche Türen, Fenster, Böden und Wände mit Graffiti beschmiert. In einer Wohnung wurde ein Fenster zerschlagen. Die Polizei stellte die Zwölf- bis 15-Jährigen und übergab sie ihren Erziehungsberechtigten. Die Beamten stellten weitere Sachbeschädigungen und Diebstähle fest. Die Wohnungen müssen nun vollständig saniert werden, der Gesamtschaden wird auf 40.000 Euro.

