Stand: 15.09.2021 18:00 Uhr Stralsund: Jugendliche mit Kajaks gekentert

In Stralsund ist es am Mittwoch zu einem Unfall mit mehreren Kajaks gekommen. Sieben 2-Sitzer-Kajaks der Segelschule Stralsund hatten sich auf dem Dänholm-Kanal befunden. Aufgrund von nicht angepasstem Verhalten der 13-jährigen Kinder untereinander, kenterten drei Kajaks und sechs Kinder fielen dabei ins Wasser. Drei von ihnen konnten selbstständig an Land schwimmen, drei weitere Kinder wurden durch Beamte der Wasserschutzpolizei Stralsund mit einem Schlauchboot aus dem Wasser geborgen. Vier Kinder mussten wegen Unterkühlung zur weiteren medizinischen Versorgung und Beobachtung ins Krankenhaus gebracht werden. | 16.09.2021 05:13