Stralsund: Jugendliche lösen mit Softair-Pistole Großeinsatz aus

Stand: 15.11.2023 14:31 Uhr

Großeinsatz der Polizei an der Berufsschule in Stralsund: Auf dem Schulhof im Heinrich-Heine-Ring sind am Mittwochvormittag zwei Jugendliche mit einer Waffe gesichtet worden.