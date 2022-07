Stand: 27.07.2022 11:53 Uhr Stralsund: Hoher Schaden bei Einbruch in Büroräume

Rund 13.000 Euro Schaden haben Unbekannte bei einem Einbruch in Stralsund angerichtet. Laut Polizei drangen die Täter bereits in der Nacht von Montag zu Dienstag in die Büroräume einer Baufirma in der Altstadt ein. Dort stahlen sie Bargeld und Firmenunterlagen. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. | 27.07.2022 11:53

