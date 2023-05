Stand: 04.05.2023 18:45 Uhr Stralsund: Helfer für Räumung der "Gorch Fock" (I) gesucht

Der Stralsunder Verein Tall Ship Friends sucht helfende Hände. Die "Gorch Fock" (I) wird voraussichtlich in der zweiten Maihälfte auf die Stralsunder Volkswerft gebracht und dort generalüberholt. Zuvor muss das Schiff beräumt, die Museumseinrichtung demontiert und verpackt werden. Dafür sucht der Verein noch Freiwillige, die am kommenden Wochenende jeweils in der Zeit von 8 bis 16 Uhr unterstützen. Über eine Anmeldung im Schiffsbüro der "Gorch Fock" würde sich der Verein freuen, hieß es.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 04.05.2023 | 18:30 Uhr