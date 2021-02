Stand: 03.02.2021 16:00 Uhr Stralsund: Hansestadt will "Gorch Fock" kaufen

Die Hansestadt Stralsund will das Segelschiff "Gorch Fock" im Stralsunder Hafen kaufen und sanieren. Von 2023 an soll es als Museumsschiff fertiggestellt sein. Aber die Bürgerschaft muss dem Kauf noch zustimmen. Das ist für die nächste Bürgerschaftssitzung geplant. Wichtigste Sanierungsmaßnahme ist die Sicherung der Schwimmfähigkeit. Dafür muss der historische Großsegler Ende kommenden Jahres für mindestens ein halbes Jahr in die Werft. 10,5 Millionen Euro Landesfördermittel sind zugesagt. Die Gorch Fock sei zu einem maritimen Symbol im Stralsunder Hafen geworden, so Oberbürgermeister Alexander Badrow und soll dort für mindestens 20 Jahre als Museumsschiff sicher vor Anker liegen. | 03.02.2021 16:00