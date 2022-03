Stand: 21.03.2022 13:25 Uhr Stralsund: Hanseklinikum schränkt wegen Corona Besuch ein

Aufgrund der hohen Coronainfektionszahlen sind seit dem Wochenende im Hanseklinikum Stralsund Besuche für Patienten eingeschränkt. Die Maßnahme gilt zunächst bis Ende des Monats. Besuche sind einem Sprecher zufolge nur noch auf der Entbindungs- und Kinderstation, in der Onkologie und in besonderen Ausnahmefällen möglich. Kleidung und sonstige Dinge des täglichen Bedarfs können Angehörige an einem Tresen im Haupteingang abgeben. | 21.03.2022 13:24

