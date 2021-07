Stand: 05.07.2021 12:39 Uhr Stralsund: Haftbefehl nach Messerstecherei erlassen

Im Anschluss an die Messerstecherei vor einem Barber-Shop in Stralsund hat die Hansestadt nun Haftbefehl gegen einen der beteiligten Männer erlassen. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Stralsund erklärte, dass der Verdacht der gefährlichen Körperverletzung bestehe. Der 31-jährige Verdächtige soll demnach am vergangenen Freitag einen 35-jährigen Bekannten mit einem Messer angegriffen und lebensgefährlich verletzt haben, so dass dieser in einer Klinik behandelt werden musste. Lebensgefahr besteht nicht mehr. Auch der 31-Jährige kam am Freitag in die Klinik, wurde von dort aber erst zum Haftrichter und dann in ein Gefängnis gebracht. Der Auslöser der Auseinandersetzung ist bisher unklar. | 05.07.2021 12:35