Stralsund: Grundschullehrerin mit Coronavirus infiziert

An der Ferdinand-von-Schill-Grundschule in Stralsund ist eine Lehrerin positiv auf das Coronavirus getestet worden. 110 Schüler, 14 Lehrer sowie die Sekretärin und der Hausmeister der Schule müssen nun in Quarantäne. Sie sollen bis Dienstag ebenfalls getestet werden. | 12.10.2020 15:12