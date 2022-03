Stand: 16.03.2022 06:15 Uhr Stralsund: Gesundheitsamt stark belastet, Service eingeschränkt

Die rasant steigenden Corona-Fallzahlen bringen das Gesundheitsamt des Landkreises Vorpommern-Rügen an seine Grenzen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter würden Fragen per Telefon und Mail nur noch sehr eingeschränkt beantworten, teilte die Kreisverwaltung am Dienstag mit. Neben den zu bearbeitenden hohen Fallzahlen seien auch viele krankheitsbedingte Ausfälle in den Reihen des Amtes selbst ein Grund für die Einschränkungen.