Stand: 15.12.2022 14:20 Uhr Stralsund: Gelöbnis von 190 Rekruten der Marinetechnikschule Parow

In Stralsund haben rund 190 Rekruten der Marinetechnikschule Parow das feierliche Gelöbnis abgelegt. Auch Gäste aus Politik und Wirtschaft waren bei der Vereidigung dabei.Eine gut ausgebildete Marine sei bedeutsam für ein friedliches Zusammenleben in Europa, sagte Vorpommern-Staatssekretär Heiko Miraß (SPD). Dies sei in den vergangenen Monaten allen schmerzhaft bewusst geworden. Insgesamt 31 Rekrutinnen und 159 Rekruten wurden in der Stralsunder Vogelsanghalle vereidigt.

