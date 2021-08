Stand: 24.08.2021 09:48 Uhr Stralsund: Fußfessel ausgeschaltet - Straftäter gefasst

Ein Sexualstraftäter hat in Vorpommern seine elektronische Fußfessel deaktiviert und damit eine groß angelegte Fahndung ausgelöst. Der gesuchte 57-Jährige konnte laut Polizei am frühen Dienstagmorgen widerstandslos auf offener Straße in Stralsund gefasst werden. Ein Passant hatte den Mann aufgrund der Öffentlichkeitsfahndung erkannt und der Polizei gemeldet. Der Gesuchte war zuletzt am Montagvormittag gesehen worden, danach war die elektronische Fußfessel außer Betrieb. | 24.08.2021 09:48